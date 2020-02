Letošnji januar najtoplejši v zadnjih 141 letih

Washington, 13. februarja - Letošnji januar je bil najtoplejši v zadnjih 141 letih, odkar agencije beležijo temperaturo, so sporočili znanstveniki Ameriške agencije za oceane in ozračje (NOAA). Prejšnji mesec je bil tudi 44. januar zapored in 421. zaporedni mesec s temperaturami nad povprečjem 20. stoletja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.