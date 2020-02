Odzivi na interventni zakon NSi za skrajševanje čakalnih dob različni

Ljubljana, 13. februarja - NSi je zaključila predstavljanje interventnega zakona o skrajševanju čakalnih vrst in iskanje podpore zanj. Medtem ko so odzivi strokovne javnosti pozitivni, so med parlamentarnimi strankami za zdaj različni, so sporočili iz NSi. Predstavitev predloga zakona so zaključili z današnjo predstavitvijo društvu Spominčica in Društvu za zdravje naroda.