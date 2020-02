Rešiteljem otroka na Krvavcu priznanje policije za požrtvovalnost

Krvavec, 13. februarja - Policijska uprava Kranj bo za deset oseb, ki so v sredo pomagale preprečiti hude posledice pri padcu otroka s sedežnice na Krvavcu, predlagala podelitev medalje za požrtvovalnost. Po novejših ugotovitvah policistov so otroka na sedežnici zadrževali trije ljudje, pod njimi pa jih je sedem postavilo mrežo, v katero so nato ujeli otroka.