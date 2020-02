V Velenju v medvrstniškem nasilju fant lažje poškodovan

Ljubljana, 13. februarja - Pred eno od osnovnih šol v Velenju je policija v sredo obravnavala primer medvrstniškega nasilja. Po do sedaj zbranih podatkih sta se mladoletnika sporekla, eden je izvlek nož in drugega dvakrat zabodel ter ga lažje poškodoval. Povzročitelja so pridržali in ga v večernih urah tudi že izpustili, so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje.