Na Hrvaškem več kot 20.000 obolelih z gripo, večinoma otrok

Zagreb/Beograd, 13. februarja - Na Hrvaškem so letos zabeležili več kot 20.000 oseb, obolelih z gripo, večinoma otrok, je objavil hrvaški zavod za javno zdravstvo(HZJZ). Največ obolelih so našteli prejšnji teden, kar kaže, da je sezona gripe na vrhuncu. Medtem so v Srbiji zaradi gripe podaljšali zimske šolske počitnice do 24. februarja.