V Sloveniji nošenje zaščitnih mask zaradi koronavirusa ni potrebno

Ljubljana, 13. februarja - Ker v Sloveniji nimamo nobenega potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom, nošenje zaščitnih mask pri nas ni potrebno, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Je pa uporaba mask smiselna v zdravstvenih ustanovah, kjer pa so zaposleni poučeni o tem, kdaj je uporaba potrebna, kot tudi o pravilnem nošenju in odstranitvi mask.