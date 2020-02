Vnovič okrepljen strah glede koronavirusa znižuje tečaje v New Yorku

New York, 13. februarja - Indeksi na newyorških borzah se v začetku današnjega trgovanja znižujejo. Po poročanju tujih tiskovnih agencij se je med vlagatelji po nespodbudnih podatkih iz Kitajske in nekaterih drugih azijskih držav spet okrepil strah glede širjenja novega koronavirusa in negativnih učinkov na svetovno gospodarstvo.