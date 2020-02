V Amsterdamu o baroku v Rimu prek Caravaggia in Berninija

Amsterdam, 16. februarja - V amsterdamskem Rijksmuseumu so odprli razstavo o italijanski umetnosti 17. stoletja. Na ogled Baroka v Rimu, kot so jo naslovili, vabijo s slikarjem Caravaggiom in kiparjem Berninijem, ki sta po oceni direktorja muzeja, umetnostnega zgodovinarja Taca Dibbitsa, ustvarila nov jezik v umetnosti.