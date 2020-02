Škofi v pastirskem pismu opomnili na odgovornost za skupno dobro

Ljubljana, 13. februarja - Škofi so v pismu za postni čas opomnili na krščanske dolžnosti do naroda in države, še posebej na dolžnosti domoljubja in odgovornosti za skupno dobro. "Nemalokrat se upravičeno pritožujemo nad slabimi razmerami. Ni pa prav, če rečemo, da se ne da ničesar narediti, in ostanemo doma, ko pride trenutek volitev ali drugega glasovanja," so zapisali.