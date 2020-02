V Düsseldorfu Picassova dela iz temnega obdobja človeštva

Düsseldorf, 17. februarja - V muzeju zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija v Düsseldorfu so odprli razstavo del, ki jih je španski slikar Pablo Picasso ustvaril v času druge svetovne vojne. Razstava z naslovom Pablo Picasso: Vojna leta 1939 do 1945 prikazuje skoraj 70 njegovih slik, kipov in kolažev. Razstava bo na ogled do 14. junija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.