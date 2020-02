Ob koncu tedna pokal, na katerem sta tekmovali Tina Maze in Janica Kostelić

Škofja Loka, 13. februarja - Smučarski klub Alpetour in Občina Škofja Loka tudi letos pripravljata že 45. pokal Loka. Gre za eno največjih mednarodnih tekmovanj za mlade v alpskem smučanju na svetu. Tekmovanje, na katerem sta denimo tekmovali kasnejši šampionki Tina Maze in Janica Kostelić, bo od 14. do 16. februarja v Škofji Loki in na smučišču Stari vrh.