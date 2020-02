Wes Anderson objavil napovednik novega filma The French Dispatch

Los Angeles, 16. februarja - Ameriški režiser Wes Anderson je objavil napovednik svojega novega filma The French Dispatch. V komediji bodo nastopila zvezdniška imena, kot so Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio del Toro, Adrien Brody, Lea Seydoux in Timothee Chalamet, poroča nemška tiskovna agencija dpa.