Trojezični Komigo 2020 z devetimi predstavami vse do oktobra

Gorica, 14. februarja - V Kulturnem domu v Gorici se bo 27. februarja s kabaretnim večerom Radio poper v družbi z Borisom Devetakom in Borisom Kobalom začel 17. festival komičnega gledališča v italijanščini, slovenščini in furlanščini Komigo. Devet svojevrstnih abonmajskih večerov, raztegnjenih do oktobra, bo zaznamovala misel: Vzemi si čas za smeh, ki je glasba duše!