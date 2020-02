V Weimarju razstava glasbenih del filozofa Friedricha Nietzscheja

Weimar, 16. februarja - Friedrich Nietzsche je znan predvsem kot filozof, v arhivu Goetheja in Schillerja v Weimarju pa so pripravili razstavo, ki so jo posvetili njegovim glasbenim delom. Na ogled so notni rokopisi za 15 skladb, pisma in drugi dokumenti. Razstava prikazuje Nietzschejeve umetniške ambicije in njegovo vseživljenjsko strast do glasbe.