Vlada izdala uredbe o podelitvi koncesije za zobozdravstveno in dermatološko dejavnost

Ljubljana, 13. februarja - Vlada je danes izdala tri uredbe o podelitvi koncesije na področju zobozdravstvene dejavnosti in eno na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Javni zdravstveni zavodi namreč ne bodo uspeli zagotoviti ustrezne dostopnosti do storitev tako zaradi upokojevanja, širitve programov in vračanja koncesij.