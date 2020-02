Na valentinovo v Kinodvoru erotični film iz nekdanje Sloge

Ljubljana, 14. februarja - Kinodvor bo na valentinovo ponovno obudil spomin na nekdanji erotični kino Sloga, v katerem danes nadaljuje tradicijo prikazovanja filmov. Z nočjo erotičnega filma Kinosloga. Retrosex. se bo poklonil tako nekdanjemu kinematografu, ki je deloval do začetka 90. let, kot filmski erotiki različnih govoric. Na sporedu so trije filmi.