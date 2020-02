V Luki Koper sklenili prvo večjo letošnjo naložbo

Koper, 13. februarja - V Luki Koper so zaključili prvo večjo naložbo letos, dokončali so namreč izgradnjo šeste skupine tirov, ki vodi do središča drugega največjega skladišča avtomobilov v pristanišču. Velika prednost investicije je, da bo lahko vsak tir sprejel celoten vlak, ne da bi ga pri tem morali deliti, so danes sporočili iz Luke Koper.