V naboru knjig založbe KUD Logos prevodni pesniški zbirki

Ljubljana, 13. februarja - Med naborom knjig, ki so jih izdali pri založbi KUD Logos v letu 2019 in so bile predstavljene na današnji novinarski konferenci, sta tudi dve knjigi v zbirki Poezije - pesniška zbirka Peš sem romala skozi osončja finsko-švedske pesnice Edith Södergran in Nahraniti kamen, nagrajena zbirka pesmi v prozi poljske režiserke in pesnice Bronke Nowicka.