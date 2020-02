Za študentske inovativne projekte dobrih 1,96 milijona evrov

Ljubljana, 13. februarja - Ministrstvo za izobraževanje in Evropski socialni sklad bosta v študijskem letu 2019/2020 sofinancirala 115 študentskih inovativnih projektov 19 visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne regije v skupni vrednosti nekaj več kot 1,96 milijona evrov. Program vzpodbuja sodelovanje in povezovanje teh zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem.