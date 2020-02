Kadri med ključnimi izzivi za razvoj pekarstva

Ljubljana, 13. februarja - Ustrezni kadri so eden ključnih izzivov razvoja panoge pekarstva, zato je pomembno sodelovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva, poudarjajo predstavniki pekarskih podjetij ter fakultete in srednjih šol. To si bodo prizadevali izboljšati tudi s sporazumom o krepitvi sodelovanja, ki so ga podpisali danes v Ljubljani.