Z vpisom v študentski dom naj dijaki in študentje ne odlašajo

Ljubljana, 13. februarja - Vpis na izbrano fakulteto je za bodoče bruce le ena izmed obveznosti. Če bodo študirali izven kraja bivanja, morajo pravočasno poskrbeti tudi za namestitev oziroma prevoz. Z vpisom v študentski dom naj ne odlašajo do zadnjega trenutka. Pozorni pa naj so tudi na pridobitev štipendije in svoje obveznosti.

Študenti in dijaki so upravičeni do subvencioniranega prevoza, če so od kraja študija oddaljeni vsaj pet kilometrov. Kupijo lahko tako mesečne vozovnice kot vozovnice za 10 voženj, cena pa je odvisna od razdalje. Nakup je možen nekaj dni pred začetkom šolskega leta.

Če želijo bivati v študentskem domu ali prejemati subvencijo za bivanje pri zasebniku, pa morajo pravočasno oddati prošnjo. Razpis ministrstvo za šolstvo objavi junija. Prošnjo je treba oddati prek portala eVŠ do sredine avgusta, rok za oddajo pa je običajno okoli 15. avgusta. Naknadna oddaja je možna le v izjemnih primerih. Zato v študentskih domovih študentom, ki še ne vedo, ali so bili sprejeti, ali se bodo šele vpisali, svetujejo, da vseeno oddajo vlogo.

A se študentski domovi zadnja leta soočajo s prezasedenostjo. Zato na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani študentom svetujejo, naj pripravijo tudi rezervni načrt in si namestitev poiščejo pravočasno.

Dijaki in študenti, ki želijo pridobiti ali že prejemajo štipendijo, pa morajo biti pozorni tudi na pravočasno oddajo vlog. Zaprosijo lahko za državno, Zoisovo ali kadrovsko štipendijo. Dodatne informacije pa so na voljo tudi na spletišču vlade.

Študentom pa je na voljo tudi subvencionirana študentska prehrana oz. boni. Za vsak delovni dan v mesecu prejme študent en bon, koristi pa lahko največ dva na dan. Ob prvi prijavi se mora študent vpisati na spletno stran. S sabo naj prinese osebni dokument, potrdilo o vpisu in številko prijavnice, ki jo dobi na omenjeni spletni strani. Za koriščenje subvencij lahko študent uporablja telefon ali pa se mu zdi kartica, ki je plačljiva. Telefonski ponudniki sicer klicev, s katerimi študent koristi bon, ne zaračunavajo.

Subvencionirana prehrana je na voljo le med 8. in 21. uro, prav tako pa koriščenje ni mogoče med 15. julijem in 15. avgustom.

Podrobnejše informacije o koriščenju študentskih ugodnosti in obveznostih, ki jih morajo urediti za študij, STA objavlja tudi na https://www.sta.si/v-srediscu/studenti2020