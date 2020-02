Študenti z oblikovanjem unikatnih krožnikov za gostilno združili študij in prakso

Ljubljana, 13. februarja - Študenti akademije za likovno umetnost in oblikovanje so na pobudo Gostilne pri Kolovratu oblikovali unikatne krožnike. Navdih so iskali v zgodovini gostilne, pri tem pa združili prakso in študij. S tem so pridobili dragocene izkušnje, je za STA povedala mentorica projekta Kristina Rutar.