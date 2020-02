Dijakom pri odločitvi o študiju pomagajo tudi študentski klubi in organizacije (tema)

piše Domenika Presekar

Ljubljana, 13. februarja - Vstop na fakulteto za dijake predstavlja novo poglavje, a je tudi zrelostni izpit. Ne le matura, tudi lovljenje rokov in sledenje birokratskim pravilom, ki omogočajo uspešen vpis na fakulteto ali v študentski dom, je za mlade izziv. Mnogo informacij lahko dobijo že na informativnih dnevih, pomagajo pa tudi študentski klubi in organizacije.

Da je študij res povsem novo poglavje, je v pogovoru za STA poudarila letošnja brucka in nekdanja predsednica Dijaške organizacije Slovenija Lucija Karnelutti. A dodaja, da so informativni dnevi, kjer so informacije dostopne in lahko dijaki kaj povprašajo tudi študente, privilegij. "Fakultete podajo veliko koristnih informacij, res lahko vidiš vsakdan ali pa se udeležiš predavanj, ki so odprta," je pojasnila pred letošnjimi informativnimi dnevi, ki bodo potekali v petek in soboto.

Prehod iz srednješolskega pouka na predavanja je ogromen, zato je že na informativnih dnevih priporočljivo preveriti, kako poteka delo na izbrani fakulteti. "Dobro se je pozanimati, ali je na programu delo stalno, torej s kolokviji in nalogami, ali bolj zgoščeno med izpitnim obdobjem. To je pomembno tudi pri odločitvah o obšolskih dejavnostih," je povedala.

Svetuje tudi, naj si dijaki že pred informativnim dnevom pripravijo vprašanja. Pozorni morajo biti na kriterije za vpis, tudi na to, ali morajo na maturi izbrati določene predmete.

Na dijaški organizaciji dijakom svetujejo, da se pozanimajo tudi o tem, koliko časa traja študij in kakšne možnosti imajo po študiju. Dobro je preveriti tudi predmetnik izbranega programa. Pri študentih tutorjih pa lahko izvejo, kako poteka študij in ali to ustreza njihovim željam.

Bodočim brucom Karneluttijeva priporoča tudi sodelovanje v študentskih klubih. Ti študentom pomagajo do dodatnih znanj, imajo pa tudi pomemben socialni faktor.

Vpis na fakulteto mnogim prvi stik z birokracijo

A pri vpisu na fakulteto morajo dijaki prvič slediti številnim rokom in pravilom. "Bila sem zelo pod stresom zaradi vseh rokov, oddaj, različnih načinov, digitalnega podpisa," je pojasnila Karneluttijeva. Meni, da je dostopnost informacij zelo odvisna od šolske svetovalne službe, ki navadno prevzame postopek vpisa. "Vse skupaj je zelo zmedeno in se mi zdi, da velikokrat ni dovolj dobro razloženo," je dejala.

Informacije o poteku vpisa so tako na nek način prvi stik mladih z odraslostjo in birokratskimi postopki. Karneluttijeva je dodala, da nerazumevanje povzroča tudi nekaj novih pojmov, s katerimi se dijaki prej ne srečujejo. Informacije pogosto opisujejo, kaj se dogaja in ne postopka, kaj mora dijak narediti, je ponazorila.

Informacije o študiju nudijo tako dijaške kot študentske organizacije

Informacije lahko dijaki poiščejo na spletnih straneh dijaških in študentskih organizacij. Obstaja tudi varuh dijakovih pravic, ki mu lahko dijaki in starši postavijo vprašanja. Dosegljiv je na telefonski številki 041 818 168 ali na elektronskem naslovu varuh@dijaska.org.

Tudi študentske organizacije dijakom in študentom ponujajo praktične nasvete in podatke o študiju. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) je pred informativnimi dnevi izdala tudi brošuro. Brošure bodo delili ob informativnih dnevih.

Med najpogostejšimi vprašanji, s katerimi se dijaki obračajo na Študentsko organizacijo Slovenije, so kvaliteta programov in profesorjev. Vedno pogosteje pa jih zanima tudi možnost zaposlitve po končanem študiju, je za STA pojasnil predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Klemen Peran.

"Vsak dijak se naj pri svojem lokalnem klubu pozanima, kaj ponuja. Gotovo bo našel kakšno aktivnost, ki mu bo olajšala izbiro," priporoča Peran. Študentje se namreč združujejo tako znotraj univerz kot tudi fakultet, v lokalnih skupnostih in tudi po interesih. Lokalni študentski klubi so združeni v Zvezo študentskih klubov Slovenije (ŠKIS). Regionalne študentske organizacije pa se združujejo tudi v ŠOS.

Tudi lokalni študentski klubi pomagajo dijakom pri premagovanju težav

Predsednica Kluba ptujskih študentov Lucija Sevšek je za STA pojasnila, da za ptujske dijake pripravljajo projekt Študent dijaku. Na ptujski gimnaziji študentje predstavljajo dijakom svoje študijske smeri. Projekt poteka v popoldanskem času, vabljeni pa so vsi ptujski dijaki. Študentje pa pojasnijo tudi urejanje bonov za subvencionirano prehrano, iskanje stanovanja in možnosti prevozov.

"Potrudimo se, da dijakom omogočimo predstavitev tistih fakultet, ki jih res zanimajo, in da čim bolje razložimo vstop v študijska leta," je opisala za STA. Klub ima tudi dijaško sekcijo, tako jim dijaki lahko posredujejo želje in ideje.

Klub prekmurskih študentov pa za maturante, ki bodo študirali v Ljubljani, organizira avtobuse za obisk informativnega dneva in predstavitev prestolnice. Tudi letos bo Infobus dijake pripeljal na informativne dneve. Avtobus naredi krožno vožnjo po Ljubljani in dijake tako dostavi k izbranim fakultetam. "Na avtobusu so tudi študenti, ki podajo dijakom nasvete iz prve roke," je za STA povedala vodja projekta Iza Rengeo.

Septembra pa bodoče študente v Ljubljano iz Murske Sobote zapelje avtobus Bodoči bruc. "Dijakom pokažemo, kje se nahajajo študentski domovi, knjižnice in kje urediti študentsko prehrano," je naštela. Bodoči bruc je brezplačen, odziv pa je po njenih navedbah odličen.