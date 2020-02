Bruselj zaprl dve kršitvi Slovenije z okoljskega področja

Ljubljana, 13. februarja - Evropska komisija je kot uspešno rešeni zaprla dve kršitvi Slovenije z okoljskega področja, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Gre za postopka v zvezi z izpolnjevanjem zahtev direktive o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa in uredbe o recikliranju ladij.