Dvojna zmaga flavtistke Maruše Brezavšček v Izraelu

Tel Aviv, 13. februarja - Glasbenica Maruša Brezavšček je zmagovalka 3. mednarodnega tekmovanja kljunaste flavte, ki je minuli teden potekalo v Tel Avivu. V konkurenci glasbenikov 20 držav iz Evrope, Azije in ZDA je bila najboljša v dveh kategorijah: solisti med 18. in 26. letom starosti in v kategoriji najboljša izvedba izraelske skladbe.