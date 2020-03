Zunanje ministrstvo vzpostavlja diplomatsko akademijo

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 1. marca - Zunanje ministrstvo se pripravlja na vzpostavitev diplomatske akademije, ki naj bi začela delovati konec tega meseca ali v začetku aprila. Z diplomatsko akademijo želijo na ministrstvu usposabljati vrhunske in vsestranske diplomate, ki se bodo sposobni hitro in učinkovito odzivati na vedno nove izzive v Evropi in svetu.