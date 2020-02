V Avstraliji pretežno pod nadzorom vsi požari, nova grožnja so poplave

Sydney, 13. februarja - Vsi požari v najhuje prizadeti avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so pod nadzorom, so danes potrdili tamkajšnji gasilci. S tem se je končalo večmesečno obdobje silovitih požarov, ki so terjala številna življenja. Obenem pa nove težave v delih Avstralije predstavljajo poplave zaradi obilnega dežja, ki je sicer prispeval k omejitvi požarov.