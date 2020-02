Poročilo: 415 milijonov otrok po svetu živi na območjih vojne ali konflikta

London, 13. februarja - Organizacije Save the Children je danes predstavila poročilo, iz katerega izhaja, da 415 milijonov otrok po svetu živi na območjih vojne ali konflikta, kar je tretjina več kot pred desetimi leti. To različno prizadene dečke in deklice, vlade pa bi morale storiti več za zaščito otrok pred posledicami vojn in hudega nasilja, so še poudarki poročila.