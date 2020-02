Ljubljana, 13. februarja - Vodja sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ Uroš Vajgl in namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič bosta ob 13. uri pred logističnim centrom na Celovški cesti 492 dala izjavo za medije ob donaciji Slovenije Kitajski, so sporočili z MZZ. (STA)