Slovenski in tuji raziskovalci do pomembnega napredka pri razumevanju delovanja ščitnice

Ljubljana, 13. februarja - Slovenski raziskovalci so skupaj s kolegi iz Velike Britanije in Nemčije prvič v celoti predstavili strukturo tiroglobulina - proteina, iz katerega nastanejo ščitnični hormoni. Izsledki njihove študije bodo pomembno prispevali k razumevanju delovanja ščitnice ter k bolj učinkovitemu zdravljenju in nadzoru težav s ščitnico, so sporočili z IJS.