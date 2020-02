Aerosmith bodo 50-letnico delovanja obeležili z evropsko turnejo

New York, 15. februarja - Ameriški rockerji Aerosmith v letošnjem letu obeležujejo 50. obletnico delovanja. Skupina, ki je nanizala vrsto uspešnic, kot so Dream On, Walk This Way in Janie's Got a Gun, bo jubilej praznovala z evropsko turnejo. Na njihovi spletni strani je prvi koncert napovedan za 13. junij v Milanu.