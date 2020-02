Odpoklic igrače dinozavra na daljinsko vodenje in živali/ropotuljice z grizalom

Ljubljana, 13. februarja - Podjetje Pepco je iz prodaje odpoklicalo igračo dinozavra na daljinsko vodenje in živali/ropotuljice z grizalom. Pri dinozavru se namreč predel za baterijo med uporabo preveč segreje, pri živali/ropotuljici pa je razlog za odpoklic grenek pookus.

Serijska oznaka dinozavra na daljinsko vodenje je 304848. Pri živali/ropotuljici z grizalom pa so oznake 9868202, 29868302, 29865902, 29866101 in 30467601. Pri slednjem izdelku v podjetju Pepco kupce obveščajo, da je izdelek sicer preizkušen in popolnoma varen.

Podjetje kupce še obvešča, da lahko izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo tudi brez računa povrnili stroške. Vračilo se lahko opravi v kateri koli trgovini Pepco.