Vreme: Danes večinoma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo

Ljubljana, 13. februarja - Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bo na Notranjskem in v osrednji Sloveniji nastalo nekaj nizke oblačnosti. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v Gornjesavski dolini okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.