Zaznamujemo svetovni dan radia

piše Bojan Šuštar

Ljubljana, 13. februarja - Če imaš radio, nisi nikoli sam - v radiu imaš vedno prijatelja. Tako so zapisali v Organizaciji Združenih narodov za kulturo, znanost in izobraževanje (Unesco), kjer so leta 1946 današnji dan, 13. februar, razglasili za svetovni dan radia. S tem so podčrtali izjemen pomen radia, ki doseže okoli 95 odstotkov svetovnega prebivalstva vseh slojev.