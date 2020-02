Newyorške borze ponovno zaključile z rekordi

New York, 12. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili na rekordnih ravneh. Pri tem sta indeksa S&P 500 in Nasdaq že tretji dan zapored zabeležila rekordno rast. Vlagatelji namreč še naprej ostajajo prepričani, da izbruh koronavirusa na Kitajskem ne bo ogrozil svetovnega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.