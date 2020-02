V LMŠ zavračajo očitke o izdaji tajnih podatkov

Ljubljana, 12. februarja - V stranki LMŠ zavračajo namigovanja vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca in Nove24TV, da naj bi poslanec LMŠ in podpredsednik preiskovalne komisije DZ o domnevnem pranju denarja v NKBM ter nezakonitem financiranju SDS Aljaž Kovačič izdal tajne podatke, so danes sporočili iz LMŠ.