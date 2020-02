Koper Primorska in Helios Suns prva polfinalista pokala Spar

Koper/Domžale, 12. februarja - Koper Primorska in Helios Suns sta prva udeleženca zaključnega turnirja najboljše četverice košarkarskega pokala Spar. V četrtfinalu so Primorci tudi na drugi tekmi visoko ugnali Rogaško, tokrat z 91:66, medtem ko so Domžalčani v svoji dvorani premagali Šentjur s 79:67.