Odbor DZ prekinil sejo o opustitvi pregona bančnikov v primeru Farrokh

Ljubljana, 12. februarja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je prekinil obravnavo odločitve državnega tožilstva, da na podlagi ugotovitev NPU opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. V NSi, ki je razpravo o tem predlagala, in v SDS si želijo, da bi svoj pogled na to predstavili tudi predstavniki NPU in NLB.