Slovenija prvič na zasedanju formata Slavkov

Bratislava, 12. februarja - Državni sekretar ministrstva za zunanje zadeve Dobran Božič se je danes v Bratislavi udeležil srečanja t. i. formata Slavkov, ki ga sestavljajo Avstrija, Češka in Slovaška. Srečanju državnih sekretarjev omenjenih treh držav sta se tokrat prvič pridružila državna sekretarja Slovenije in Hrvaške, so sporočili z MZZ.