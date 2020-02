Izvršilni odbor NSi Toninu poln mandat za nadaljnja pogajanja za novo vlado

Ljubljana, 12. februarja - Izvršilni odbor NSi je na torkovem večernem zasedanju predsedniku stranke Mateju Toninu in pogajalski ekipi za morebitno oblikovanje nove vlade s SDS, SMC in DeSUS soglasno podelil poln mandat, da se naprej pogaja o vsebinskih in kadrovskih zadevah, so potrdili v NSi. Več niso želeli razkriti.