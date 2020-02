Tretji del Ostijeve neformalne trilogije je predvsem ljubezenski roman

Ljubljana, 13. februarja - Pri Založbi Pivec je izšel tretji del trilogije Josipa Ostija z naslovom Življenje je srhljiva pravljica. O romanu, ki združuje vojni dnevnik pisateljeve matere, spomine in prebolevanje težke bolezni, je Osti dejal, da gre predvsem za ljubezenski roman, v katerem je iz pisem razvidna ljubezen med njim in materjo in njegova ljubezen do mačka Širaza.