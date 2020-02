ZN objavili seznam podjetij, povezanih z izraelskimi naselbinami na zasedenih ozemljih

Ženeva, 12. februarja - Združeni narodi so danes objavili seznam 112 podjetij, ki delujejo v izraelskih naselbinah na zasedenih palestinskih ozemljih. Na seznamu so med drugim Airbnb, Booking, Expedia, TripAdvisor, Alstom in Motorola Solutions. Judovske naselbine na palestinskih ozemljih so po mednarodnem pravu nezakonite.