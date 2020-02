Podjetja lahko za okoljska dovoljenja zaprosijo elektronsko

Ljubljana, 12. februarja - Pravne osebe lahko po novem za nekatera naravovarstvena soglasja in dovoljenja zaprosijo po elektronski poti. Namen elektronskih vlog je skrajšati in olajšati poti poslovnim subjektom, ki se pri svojem delu srečujejo z omenjenimi soglasji in dovoljenji, so sporočili z ministrstva za javno upravo.