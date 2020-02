V Pakistanu zaprli snovalca napadov v Mumbaiju leta 2008

Lahore, 12. februarja - Domnevnega snovalca vrste terorističnih napadov v indijski finančni prestolnici Mumbai leta 2008 Hafiza Saeda so danes v Pakistanu obsodili na enajst let zapora zaradi financiranja terorizma. Protiteroristično sodišče ga je spoznalo krivega zaradi članstva v prepovedni teroristični skupini in nezakonite lastnine.