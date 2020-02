Pri obvladovanju raka med izzivi hitrejša diagnostika ter ureditev paliativne oskrbe in celostne rehabilitacije

Ljubljana, 12. februarja - Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom Onko Net in strokovnjaki s področja onkologije so na današnji okrogli mizi opozorili na naraščanje bremena raka v Sloveniji. Med ključnimi izzivi so izpostavili zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in finančnih virov ter pozvali k ureditvi paliativne oskrbe in celostne rehabilitacije.