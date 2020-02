Evropski parlament potrdil trgovinski sporazum med EU in Vietnamom

Strasbourg, 12. februarja - Evropski parlament je danes potrdil trgovinski sporazum med EU in Vietnamom, ki bo v naslednjih 10 letih odpravil 99 odstotkov vseh carin, ter sporazum o zaščiti naložb, ki bo zagotovil sistem investicijskega sodišča za reševanje sporov med vlagatelji in državo, so sporočili iz parlamenta.