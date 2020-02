Evropski parlament za pravično in varno uporabo umetne inteligence

Strasbourg, 12. februarja - Evropski parlament je danes potrdil resolucijo, s katero poziva k močnemu naboru pravic za zaščito potrošnikov na področju umetne inteligence in avtomatiziranega odločanja. Poslanci so se med drugim zavzeli za uporabo nepristranskih algoritmov in sistemov preverjanja. Po njihovih besedah je tudi nujno, da bodo na koncu položaj nadzirali ljudje.