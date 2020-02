Cankarjeva založba v letu 2020: Od Dekleve do Babačića prek Olge Tokarczuk do Velikića

Ljubljana, 12. februarja - Cankarjeva založba je napovedala program za letošnje leto. V izvirnem leposlovju bo segal od Milana Dekleve do Esada Babačića, v prevodnem delu pa od Michela Houellebecqa prek nobelovcev Olge Tokarczuk, Svetlane Aleksijevič in Patricka Modiana do lanskega vileniškega nagrajenca Dragana Velikića.