Sviz stopil v bran odpuščeni raziskovalki in sindikalni zaupnici Opara Krašovčevi

Ljubljana, 12. februarja - V šolskem sindikatu Sviz so stopili v bran raziskovalki in sindikalni zaupnici Urši Opara Krašovec, ki ji je ljubljanska fakulteta za elektrotehniko v začetku meseca odpovedala pogodbo o zaposlitvi. "Gre za povsem jasno kršitev zakonsko zagotovljene zaščite sindikalnih zaupnikov, zato zahtevamo preklic odpovedi delovnega razmerja," so sporočili.