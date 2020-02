Večer: Med priprto peterico le štirje policisti

Ptuj, 12. februarja - Med peterico priprtih osumljencev, ki naj bi na mejnih prehodih Gruškovje in Zavrč v zameno za podkupnine državljanom tretjih držav žigosali potne liste in jim s tem na nezakonit način omogočali bivanje v schengenskem območju, so po poročanju Večera samo štirje policisti. Za enega namreč specializirano tožilstvo sploh ni predlagalo pripora.